Солени палачинки с пилешко и сирена

КОЙ ГОТВИ

“Апетитно блюдо, което се топи в устата – чудесно за гости или за хубава празнична трапеза”, ни пише Димитър Димитров.

ПРОДУКТИ

За палачинките (9-10 броя):

около 250-300 г брашно, 500 мл прясно мляко или наполовина мляко и вода, 4 яйца, 2 щипки сол, 3 с.л. олио, десетина листа спанак, олио за намазване на тигана

За плънката (количеството е по ваш избор):

пилешки гърди, мазнината, която то е отделило при печенето, пушен свински бут, кашкавал, топено сирене, кисели краставички, консервирана сладка царевица, заквасена сметана, сол при необходимост, чесън по желание

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Нарязваме пилешките гърди и ги запичаме на грил тиган. Добавяме и нарязания пушен бут. Прехвърляме месото в купа и слагаме мазнината, която са отделили, нарязаните на дребно краставички и топено сирене, настъргания кашкавал, царевицата и пасирания чесън.

Добавяме няколко лъжици сметана. Разбъркваме. Солим, ако е необходимо. В купа разбиваме яйцата със солта. Изсипваме част от млякото и прибавяме брашното. Разбиваме. Наливаме останалото мляко и олиото. Добавяме и нарязания на ситно спанак. Разбъркваме сместа.

Загряваме тиган, намазваме го с малко олио и изпичаме палачинките една по една. Подреждаме ги една върху друга и ги покриваме с кърпа, за да останат меки и еластични. Във всяка палачинка слагаме по няколко лъжици от плънката. Завиваме на руло. Отгоре я гарнираме и украсяваме със сос по желание.