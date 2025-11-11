Катастрофа затруднява движението по пътя Хасково - Кърджали при разклона за Книжовник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Катастрофа затруднява движението по път I-5 Хасково - Кърджали при разклона за Книжовник. Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Заради инцидента то се осъществява в една лента. Трафикът се регулира от пътна полиция.