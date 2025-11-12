ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 12 ноември рожден ден имат

1488

Иван Михалев, търговски директор на "Медийна група България"

Инж. Андон Тушев, управител на “ТАЛ Инженеринг” ЕООД, член на УС на КРИБ

Ирини Жамбонас, актриса

Стойко Пеев, актьор

Султанка Петрова, бивш зам.-министър на труда и социалната политика

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

