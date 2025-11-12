ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Организират обществено обсъждане на промените в уп...

Православен календар за 12 ноември

2732
Православен календар Снимка: Архив

Св. Йоан Милостиви, патр. Александрийски. Преп. Нил Постник. Преп. Нил Мироточиви, Атонски

Св. Йоан Милостиви през целия си живот бил милосърден и щедър, прощавал обидите и никого не осъждал. Ревностно изпълнявал задълженията си като патриарх в Александрия, защитавал вярата, помагал на бедните и подбуждал хората към милосърдие. Веднъж Йоан се отправил към Цариград и по пътя чул глас да му казва, че Бог го вика при себе си. Спрял, приготвил се за смърт и тихо починал. Погребан бил в църквата “Св. Тихон Аматунски”.

