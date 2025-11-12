ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как изглежда истинският хакер и кой разследва кибе...

Силна геомагнитна буря удари Земята

Силна геомагнитна буря удари Земята в нощта срещу сряда СНИМКА: БАН

Силна геомагнитна буря удари Земята в нощта срещу сряда.

Графика на сайта на БАН показва смущения, които се очаква да продължат до днес по обяд. Прогнозата е за геомагнитни бури от степени Кр5 – Кр 6 / G1-G2.

Въпреки че са опасни за астронавтите, геомагнитните бури не са вредни за хората, тъй като земната атмосфера ни предпазва от радиацията.

Понякога обаче могат да повлияят общо на човешкия организъм, като променят сърдечния ритъм, да причинят главоболие, световъртеж и промени в настроението. Тези ефекти вероятно се дължат на промени в геомагнитните полета, които оказват влияние върху биологичните ритми и физиологичните процеси в тялото. Не всички хора страдат, оплакват се предимно хора с по-голяма чувствителност към явлението.

Тези бури понякога могат да нарушат работата на сателитите, а също и на различни видове електронни устройства, като например телефони.

Например, през 2017 г. две мощни слънчеви изригвания от повърхността на Слънцето нарушиха работата на устройства като GPS навигационните системи на Земята.

