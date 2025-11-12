"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Добри са условията за туризъм в планините, посочиха от Планинската спасителна служба към (ПСС) към БЧК.

Те уточниха, че времето е слънчево, а температурите са положителни. От ПСС допълниха, че за последното денонощие не е имало инциденти в планините, предава БТА.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана, предимно висока облачност. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.