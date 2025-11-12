ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия Груев вдъхнови български момчета, като им раз...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21698315 www.24chasa.bg

На 13 ноември ще променят движението по участък от АМ „Тракия“ в област Пловдив

728
Снимка: Диана Варникова


Утре - 13 ноември, между 8 ч. и 17 ч. за асфалтови дейности временно ще се променя организацията на движение в участък от АМ „Тракия" в област Пловдив. Те ще се изпълняват в платното за Бургас между 153-и и 154-и км на автомагистралата, като трафикът ще преминава в изпреварващата лента. Ограничено ще е движението в активната и аварийната лента, съобщиха от АПИ. 

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват правилата за движение и разрешената скорост, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание