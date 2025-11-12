ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия Груев вдъхнови български момчета, като им раз...

До 19 ноември ще се променя движението между 8-и и 21-и км на АМ „Хемус“

СНИМКА: АПИ

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по АМ „Хемус" в участъка между 8-и и 21-и км в Софийска област. От днес до 19 ноември между 8 ч. и 17 ч., за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите и повишаване на безопасността ще се отстранява крайпътна растителност в 13-километровата отсечка на магистралата в двете посоки на движение, съобщиха от АПИ. 

При работата в участъка поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника, а трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

СНИМКА: АПИ

