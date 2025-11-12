Катастрофа на пътя Бяла - Русе, жена е ранена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възрастна жена е в болница в Русе с множество наранявания след инцидент на пътя Русе - Бяла. Това съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ в крайдунавския град.

По първоначална информация пострадалата е била в автомобил, който е самокатастрофирал в района на разклона за село Екзарх Йосиф около 12:00 часа днес. Причините за инцидента се изясняват.

От Университетската болница "Канев", където е настанена жената, уточниха, че все още се извършват образни и лабораторни изследвания, за да се прецени тежестта на състоянието ѝ и последващото лечение.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че заради произшествието временно движението по пътя се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от пътна полиция.