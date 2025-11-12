ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сабаленка счупи рекорда за най-много спечелени пар...

Катастрофа на пътя Бургас - Варна край Ахелой

Полиция

Движението по път I-9 Бургас - Варна в района на Ахелой /при км 218/ се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

