Торта в дубайски стил

КОЙ ГОТВИ
“По-добра на вкус, отколкото на вид, ще изненада приятно всички гости”, ни пише Анелия Терзиева.
ПРОДУКТИ
200 г бисквити ,
60 г масло,
200-250 г крема сирене,
4-5 с.л. крем шамфъстък или тахан,
1 ч.ч. запечен кадаиф,
200 г заквасена сметана,
100 г кулинарен шоколад,
2 с.л. кокосово масло,
малини за декорация
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Смиламе бисквитите с помощта на блендер до фино брашно. Разтопяваме маслото и го добавяме към бисквитите.
Разбъркваме, докато сместа го поеме и се “овлажни”. Разстиламе тази смес по основата в тавичка с падащ ринг и притискаме добре.
Оставяме я в хладилника, за да стегне. Разбъркваме с миксер сметаната, пастата от шамфъстък и крема сиренето до получаването на хомогенна смес.
Прибавяме кадаифа и получения пълнеж разпределяме равномерно върху бисквитената основа. Отново оставяме да стегне.
Разтапяме шоколада с кокосовото масло и заливаме сладкиша. Охлаждаме, докато стегне.