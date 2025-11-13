Торта в дубайски стил

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

“По-добра на вкус, отколкото на вид, ще изненада приятно всички гости”, ни пише Анелия Терзиева.

ПРОДУКТИ

200 г бисквити ,

60 г масло,

200-250 г крема сирене,

4-5 с.л. крем шамфъстък или тахан,

1 ч.ч. запечен кадаиф,

200 г заквасена сметана,

100 г кулинарен шоколад,

2 с.л. кокосово масло,

малини за декорация

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Смиламе бисквитите с помощта на блендер до фино брашно. Разтопяваме маслото и го добавяме към бисквитите.

Разбъркваме, докато сместа го поеме и се “овлажни”. Разстиламе тази смес по основата в тавичка с падащ ринг и притискаме добре.

Оставяме я в хладилника, за да стегне. Разбъркваме с миксер сметаната, пастата от шамфъстък и крема сиренето до получаването на хомогенна смес.

Прибавяме кадаифа и получения пълнеж разпределяме равномерно върху бисквитената основа. Отново оставяме да стегне.

Разтапяме шоколада с кокосовото масло и заливаме сладкиша. Охлаждаме, докато стегне.