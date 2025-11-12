Камион аварира край Лютидол, движението е в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по път I-1 Лютидол - Ботевград в района на Лютидол поради аварирал камион, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от пътна полиция.