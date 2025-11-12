ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанин осъди общината, дърво рухнало върху к...

Камион аварира край Лютидол, движението е в една лента

Аварирал тир СНИМКА: Архив

Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по път I-1 Лютидол - Ботевград в района на Лютидол поради аварирал камион, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от пътна полиция. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

