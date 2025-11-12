ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанин осъди общината, дърво рухнало върху к...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21702017 www.24chasa.bg

Катастрофа с три коли блокира пътя Кърджали - Маказа

1740
Интензивен трафик на ГКПП Маказа Снимка: Мила Иванова

Катастрофа с три автомобила наложи временни ограничения на главен път Кърджали - Маказа в района на спирка Джебел.

Движението по път I-5 Кърджали - Маказа в района на спирка Джебел временно се осъществява в една лента поради изтегляне на катастрофирал автомобил, съобщават от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура".

Оот пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кърджали казаха, че пътното произшествие е между три автомобила – „Хюндай", „Сеат" и „Мерцедес". Няма пострадали. По първоначални данни, причина за инцидента е поднесъл автомобил по време на движение. Работата по изясняване на случая продължава. И към момента трафикът се регулира от пътна полиция, информира БТА.

Интензивен трафик на ГКПП Маказа Снимка: Мила Иванова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)