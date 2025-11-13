ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 13 ноември рожден ден имат

1628

Мария Петрова, трикратна абсолютна световна шампионка по художествена гимнастика, зам.-председател на Българската федерация по художествена гимнастика, вицепрезидент на Техническия комитет на Европейския съюз по гимнастика, член на Техническия комитет към МФИГ

Доц. д-р Живка Карагьозова, дългогодишен началник-отделение “Перинатална медицина” в клиниката “Майчин риск” в “Майчин дом”, преподавател в Катедра по акушерство и гинекология в МУ-София, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Георги Ангелов, старши икономист в Институт “Отворено общество - София”

Юрий Ангелов, актьор

Проф. Владислав Паскалев, художник, бивш ректор на НХА

Димитър Кочков, член на КЕВР

