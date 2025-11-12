ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

АПИ: Изработени са 693 стоманобетонни панела за ремонта на Дунав мост

Дунав мост СНИМКА: АПИ

В последната седмица са произведени 12 стоманобетонни панела за ремонта на Дунав мост при Русе. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), като уточниха, че по този начин общият брой от началото на строително-монтажните работи на 10 юли миналата година е достигнал 693.

От АПИ казаха, че дейностите по основния ремонт на българската част от съоръжението продължават по график. В момента се работи в затворената 320-метрова отсечка в посока Румъния.

Продължава и изпълнението на дейности по ремонта на тротоарния блок в дясната лента за движение с монтаж на армировка и кофраж, както и защитни PVC тръби за комуникационни кабели. Поставени са и осем основи на стълбове за осветление.

От АПИ казаха, че строителните дейности на Дунав мост се извършват всекидневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

АПИ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности, допълниха от пътната агенция, цитирана от БТА.

Дунав мост СНИМКА: АПИ

