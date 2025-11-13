ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Променят движението на магистрала "Струма" в посока София заради ремонт на мантинелите

724
Магистрала “Струма” СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА

Променят движението на магистрала "Струма" в посока София заради ремонт на ограничителни системи (мантинели). Това ще се случи на 15 ноември /събота/, от 9 ч. до 17 ч. при 140-и км на АМ „Струма", съобщават от АПИ. При изпълнение на дейностите в област Благоевград ще се ограничи преминаването по изпреварващата лента, а превозните средства ще се движат в активната.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Магистрала “Струма” СНИМКА: ТОНИ МАСКРЪЧКА

