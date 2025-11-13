Предстои топъл уикенд, във вторник температурите падат и идва дъжд

През почивните времето в страната ще се задържи почти тихо, в източните райони със слаб южен вятър. На много места в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В останалата част от страната в събота, 15 ноември, ще бъде слънчево, а в неделя, 16 ноември, ще има разкъсана висока облачност. Това се съобщава в седмичната прогноза за времето у нас от 15 до 20 ноември на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), подготвена от дежурния синопник Анастия Кирилова от отдела "Прогнози на времето" в НИМХ и цитирана от БТА.

По думите й температурите ще се повишат още, в неделя минималните ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните - между 16 и 21 грасуса. По-ниски ще се температурите в местата с трайна мъгла.

В понеделник, 17 ноември, вятърът от юг-югозапад ще се усили и с него ще се затопли още. Облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали.

Във вторник, 18 ноември, времето ще бъде предимно облачно, валежи ще има и на изток. Вятърът за кратко ще стане от запад-северозапад и с него температурите в западните райони ще се понижат значително, а в централните и източните ще останат все още сравнително високи до около 20 градуса.

В сряда, 19 ноември, и в четвъртък, 20 ноември, вятърът отново ще е от юг и ще се усили, повече в Източна България. Облачността ще е по-често значителна, но само на отделни места, главно в западните и планинските райони, ще превали слаб дъжд. Температурите отново ще се повишат и в четвъртък минималните ще са между 8 и 13 градуса, а максималните - между 18 и 23 градуса, прогнозира дежурният синоптик Анастасия Кирилова.