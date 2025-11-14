Бургери със сьомга

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

“Предлагам да разчупим стереотипите относно бургерите, като си ги приготвим със сьомга. Те са подходящи за “рибните” дни от коледните пости”, ни пише Наталия Панчева.

ПРОДУКТИ

За 4 бургера:

400 г сьомга - обезкостена и без кожа (или месо от сьомгови коремчета), 1 яйце, 2 с.л. галета или трохи от сухар, 1/2 глава кромид лук, 1 ч.л. горчица, 1 с.л. зехтин, 2 стръка копър (или сушени връхчета), щипка млян черен пипер, сол на вкус, по желание люто чушле

2 сусамови питки, майонеза за намазване

За гарнитура:

зелена салата или зелеви листа, домат, туршия

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Накълцваме сьомгата на ситно или я смиламе в блендер. Нарязваме на ситно лука, копъра и лютата чушка (без семките).

Добавяме ги при сьомгата и разбъркваме добре. Добавяме горчицата, солта и пипера и отново разбъркваме. Накрая прибавяме яйцето и галетата и разбъркваме добре цялата смес. При нужда добавяме още галета.

Оформяме бургерите. Ако държите да са с идеално кръгла форма, може да ползвате кулинарен пръстен или капачката от голям буркан. Намазваме тигана със зехтин, така че бургерите да се пекат, а не да се пържат. Зехтинът само ще ги предпази от залепване.

Печем по 2-3 минути от всяка страна. Разрязваме питките хоризонтално и ги намазваме с майонеза. В тях подреждаме зелена салата или зелево листо, бургер кюфтето, резен домат. Гарнираме със салата или туршия по избор.