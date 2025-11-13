ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Домбровскис: Държавите от ЕС ще плащат лихвите по ...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21709626 www.24chasa.bg

Катастрофа затруднява движението пътя Лозенец-Венец

1020
Тежката катастрофа стана на АМ "Трайкия" край Карнобат.

Временно движението по път I-6 Сливен - Карнобат в отсечката Лозенец - Венец се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП. Трафикът се регулира от пътна полиция.  Засега няма информация за пострадали или жертви при катастрофата. Участъкът е традиционно сред опасните в страната и често се стига до произшествия. Шофьорите трябва да карат с повишено внимание.

Тежката катастрофа стана на АМ "Трайкия" край Карнобат.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)