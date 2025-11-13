Катастрофа затруднява движението пътя Лозенец-Венец

Временно движението по път I-6 Сливен - Карнобат в отсечката Лозенец - Венец се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП. Трафикът се регулира от пътна полиция. Засега няма информация за пострадали или жертви при катастрофата. Участъкът е традиционно сред опасните в страната и често се стига до произшествия. Шофьорите трябва да карат с повишено внимание.