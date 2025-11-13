Конкурс за продуктов дизайн на списание „Идеален дом“ FORMA 30

Конкурс за продуктов дизайн на списание „Идеален дом“
В навечерието на своя 30-годишен рожден ден списание „Идеален дом" обявява Конкурс за продуктов дизайн FORMA 30. Той има за цел да поощри творческото мислене, иновациите и професионалния подход в създаването на съвременни интериорни продукти. Конкурсът е отворен, както за професионалисти, така и за студенти в областта на дизайна, архитектурата и изкуствата. Участниците на възраст до 30 години могат да представят свои авторски проекти в следните категории:
1. Проект за малка мебел/група от мебели за дневна зона - масички за кафе, табуретка;
2. Тъкан килим с максимален размер 300/200 см или диаметър 300 см;
3. Дизайн на мокет предназначен за обществен интериор- с ширина на ролката 400 см;
4. Дизайн на тапет с ширина на ролката 120 см.
Общи условия за участие:
В конкурса могат да участват индивидуални автори или екипи на възраст до 30 години.
Всеки участник има право да подаде до 2 проекта във всяка категория.
Проектите трябва да бъдат оригинални и с авторско съдържание, които не са участвали в други конкурси и не нарушават авторски права.
Формат на подаване и срокове:
Проектите се подават в редакцията на списание „Идеален дом“ на [email protected]
От 10 януари 2026 г. до 31 март 2026 г.
Обявяване на резултатите: 01 юни 2026 г
Оценяване и жури
Проектите ще бъдат оценявани от професионално жури от утвърдени имена в областта на архитектурата, продуктовия и интериорния дизайн, текстила и визуалните изкуства, както и представители на бизнеса в България.
Критерии за оценка:
- оригиналност и цялост на идеята;
- естетика, функция и ергономия;
- иновативност и устйчивост;
- потенциал за реализация и пазарна приложимост.
Награди
Във всяка категория ще бъде присъдена Първа награда, както и възможност за професионална реализация на избрани проекти в партньорство с производители и брандове.
Журито си запазва правото да присъжда поощрителни награди и специални отличия.
Най-добрите проекти ще бъдат показани в специално организирана изложба.
Авторски права
Авторските права върху проектите остават изцяло на техните създатели.
Организаторите си запазват правото да използват визуален материал от подадените проекти единствено за комуникационни и изложбени цели, свързани с конкурса.
- Всеки проект трябва да бъде представен с от един до 3 PDF файла (до 10 MB), съдържащ:
- Кратко описаниена концепцията (до 300 думи);
- 3D визуализации, чертежи, изясняващи конструкцията, техническа информация и материали;
- Данни за автора/екипа и контакти.
Категория 1
Проект за малка мебел /група мебели за дневна зона (масички, табуретка и др.) Онлайн подадени 3D проекти, 1-3 файла в PDF до 10 МВ. Оформянето на информацията в табла с размер А3.
Представянето включва:
Кратко описание на концепцията (до 300 думи);
Чертежи, изясняващи конструкцията, техническа информация и материали;
Визуализации, цветови схеми и детайли;
Данни за автора/екипа и контакти
Снимки на макетите ще бъдат приемани с адмирации!
Категория 2
Дизайн на тъкан килим (максимален размер 300/200 см или диаметър 300 см)
Изисква се проект за ръчно тъкан килим или концептуален дизайн, който може да бъде реализиран чрез традиционни или съвременни техники на тъкане.
Представянето включва:
Кратко описание на концепцията (до 300 думи);
Максимум 3 табла с размер А2 визуализации
Цветови схеми и детайли;
Информация за материали, техника и структура на тъкане;
При възможност - образец /принт/ на основния патерн в мащаб 1:1;
Проекти се подават онлайн като един PDF файл (до 10 MB
Категория 3
Дизайн на мокет предназначен за обществен интериор (ширина на ролката 400 см)
Участниците представят проект за дизайн на мокет, предназначен за обществен интериор - хотел, офис, зала или друг тип публично пространство.
Проектът трябва да бъде адаптиран към индустриално производство (ролков мокет с ширина 400 см).
Представянето включва:
Описание на идеята и функционалната концепция (до 300 думи);
Цветови вариант/варианти и рапорт на дизайна (в подходящ мащаб);
Технически данни (предложени материали, структура, технология);
Визуализации в интериорен контекст - по възможност.
Проектите се подават онлайн като PDF файл (до 10 MB), включващ всички визуални и текстови материали;
Препоръчителен формат за визуализациите: мащаб 1:10 или 1:20 с обозначен рапорт и цялостен изглед на повтаряемия модул.
Категория 4
Дизайн на тапет с ширина на ролката 120 см.
Участниците представят проект за дизайн на тапет, предназначен за жилищен или обществен интериор.
Проектът трябва да бъде адаптиран към индустриално производство (ролков тапет с ширина 120 см).
Представянето включва:
Описание на идеята и функционалната концепция (до 300 думи);
Цветови вариант/варианти;
Допускат се повтаряеми модели или панелни композиции, които могат да бъдат реализирани чрез дигитален или традиционен печат. Визуализациите трябва да показват както детайл на рапорта, така и общ изглед на композицията при повторение по ширина 120 см;
Техническа информация (тип печат, материали, мащаб, повторяемост и др.);
Визуализации в интериорен контекст - по възможност.
Проектите се подават онлайн като PDF файл (до 10 MB), включващ всички визуални и текстови материали;