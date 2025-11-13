Конкурс за продуктов дизайн на списание „Идеален дом“ FORMA 30

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Конкурс за продуктов дизайн на списание „Идеален дом“

В навечерието на своя 30-годишен рожден ден списание „Идеален дом" обявява Конкурс за продуктов дизайн FORMA 30. Той има за цел да поощри творческото мислене, иновациите и професионалния подход в създаването на съвременни интериорни продукти. Конкурсът е отворен, както за професионалисти, така и за студенти в областта на дизайна, архитектурата и изкуствата. Участниците на възраст до 30 години могат да представят свои авторски проекти в следните категории:

1. Проект за малка мебел/група от мебели за дневна зона - масички за кафе, табуретка;

2. Тъкан килим с максимален размер 300/200 см или диаметър 300 см;

3. Дизайн на мокет предназначен за обществен интериор- с ширина на ролката 400 см;

4. Дизайн на тапет с ширина на ролката 120 см.

Общи условия за участие:

В конкурса могат да участват индивидуални автори или екипи на възраст до 30 години.

Всеки участник има право да подаде до 2 проекта във всяка категория.

Проектите трябва да бъдат оригинални и с авторско съдържание, които не са участвали в други конкурси и не нарушават авторски права.

Формат на подаване и срокове:

Проектите се подават в редакцията на списание „Идеален дом“ на [email protected]

От 10 януари 2026 г. до 31 март 2026 г.

Обявяване на резултатите: 01 юни 2026 г

Оценяване и жури

Проектите ще бъдат оценявани от професионално жури от утвърдени имена в областта на архитектурата, продуктовия и интериорния дизайн, текстила и визуалните изкуства, както и представители на бизнеса в България.

Критерии за оценка:

оригиналност и цялост на идеята;

естетика, функция и ергономия;

иновативност и устйчивост;

потенциал за реализация и пазарна приложимост.

Награди

Във всяка категория ще бъде присъдена Първа награда, както и възможност за професионална реализация на избрани проекти в партньорство с производители и брандове.

Журито си запазва правото да присъжда поощрителни награди и специални отличия.

Най-добрите проекти ще бъдат показани в специално организирана изложба.

Авторски права

Авторските права върху проектите остават изцяло на техните създатели.

Организаторите си запазват правото да използват визуален материал от подадените проекти единствено за комуникационни и изложбени цели, свързани с конкурса.

Всеки проект трябва да бъде представен с от един до 3 PDF файла (до 10 MB), съдържащ:

Кратко описаниена концепцията (до 300 думи);

3D визуализации, чертежи, изясняващи конструкцията, техническа информация и материали;

Данни за автора/екипа и контакти.

Категория 1

Проект за малка мебел /група мебели за дневна зона (масички, табуретка и др.) Онлайн подадени 3D проекти, 1-3 файла в PDF до 10 МВ. Оформянето на информацията в табла с размер А3.

Представянето включва:

Кратко описание на концепцията (до 300 думи);

Чертежи, изясняващи конструкцията, техническа информация и материали;

Визуализации, цветови схеми и детайли;

Данни за автора/екипа и контакти

Снимки на макетите ще бъдат приемани с адмирации!

Категория 2

Дизайн на тъкан килим (максимален размер 300/200 см или диаметър 300 см)

Изисква се проект за ръчно тъкан килим или концептуален дизайн, който може да бъде реализиран чрез традиционни или съвременни техники на тъкане.

Представянето включва:

Кратко описание на концепцията (до 300 думи);

Максимум 3 табла с размер А2 визуализации

Цветови схеми и детайли;

Информация за материали, техника и структура на тъкане;

При възможност - образец /принт/ на основния патерн в мащаб 1:1;

Проекти се подават онлайн като един PDF файл (до 10 MB

Категория 3

Дизайн на мокет предназначен за обществен интериор (ширина на ролката 400 см)

Участниците представят проект за дизайн на мокет, предназначен за обществен интериор - хотел, офис, зала или друг тип публично пространство.

Проектът трябва да бъде адаптиран към индустриално производство (ролков мокет с ширина 400 см).

Представянето включва:

Описание на идеята и функционалната концепция (до 300 думи);

Цветови вариант/варианти и рапорт на дизайна (в подходящ мащаб);

Технически данни (предложени материали, структура, технология);

Визуализации в интериорен контекст - по възможност.

Проектите се подават онлайн като PDF файл (до 10 MB), включващ всички визуални и текстови материали;

Препоръчителен формат за визуализациите: мащаб 1:10 или 1:20 с обозначен рапорт и цялостен изглед на повтаряемия модул.

Категория 4

Дизайн на тапет с ширина на ролката 120 см.

Участниците представят проект за дизайн на тапет, предназначен за жилищен или обществен интериор.

Проектът трябва да бъде адаптиран към индустриално производство (ролков тапет с ширина 120 см).

Представянето включва:

Описание на идеята и функционалната концепция (до 300 думи);

Цветови вариант/варианти;

Допускат се повтаряеми модели или панелни композиции, които могат да бъдат реализирани чрез дигитален или традиционен печат. Визуализациите трябва да показват както детайл на рапорта, така и общ изглед на композицията при повторение по ширина 120 см;

Техническа информация (тип печат, материали, мащаб, повторяемост и др.);

Визуализации в интериорен контекст - по възможност.

Проектите се подават онлайн като PDF файл (до 10 MB), включващ всички визуални и текстови материали;