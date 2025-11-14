ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нормален трафик на ГКПП-та със съседните държави

Православен календар за 14 ноември, виж кой празнува имен ден днес

Св. ап. Филип. Св. благоверни цар Управда-Юстиниан

Св. Филип бил един от 12-те апостоли. Сестра му и ап. Вартоломей го придружавали на проповедите. Завършил живота си разпнат на кръст пред вратите на езическо капище, замерян с камъни, както и ап. Вартоломей. В това време станало страшно земетресение, което погълнало езичниците. Уплашени, оцелелите побързали да свалят разпнатите от кръста. Вартоломей бил още жив, погребал с чест тялото на ап. Филип и утвърдил новооснованата църква.

Празнуват: Филип, Фильо, Филка

