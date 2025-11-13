ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Освободиха под съдебен надзор жената, заподозряна ...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21710571 www.24chasa.bg

Паркирането във Варна ще е 4 пъти по-евтино от това в София - 0,51 евро за синя и зелена зона

1660
Паркиране във Варна. Снимка: Скрийншот от видео във фейсбук групата "Виждам те КАТ-Варна".

След 1 януари 2026 година варненци и гостите на града ще плащат за паркиране в синята и зелената зона по 0,51 евро на час, съобщиха от пресцентъра на Общината в крайморския град. Оттам уточниха, че според предприятието „Общински паркинги и синя зона" системите вече са адаптирани за плащания в новата валута. За сравнение цената в София след Нова година за синя зона ще струва 2 евро, или почти 4 пъти по-скъпо.

По-различна е ситуацията с градския транспорт. От пресцентъра на Общината цитират предприятието ТАСРУД, според което автоматизираната билетна система ще продължи да функционира и след 1 януари. В момента се подготвя проект за решение на Общинския съвет, който трябва да одобри новата цена на билета. Предложението е съобразено с фиксирания курс, при който 1 евро се равнява на 1,95583 лева, като се предвижда намаляване на повечето цени на превозните документи. От фирмата уточняват, че е възможно с превалутирането и закръглянето, стойността на билета за автобус да е по-малка от настоящите 2 лева, съобщава БТА.

От предприятието посочват още, че системата в автобусите е в процес на адаптиране и ще започне да приема плащания, включително чрез мобилното приложение, както и в пунктовете за продажба на абонаменти карти.

Паркиране във Варна. Снимка: Скрийншот от видео във фейсбук групата "Виждам те КАТ-Варна".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)