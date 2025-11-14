Слънчево и топло за сезона в събота и неделя – до 21°

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Минималните температури в петък ще бъдат от 0 до 6 градуса, по високите западни полета отрицателни, а по Черноморието до 6-9 градуса. Утрото ще ни посрещне с мъгли в поречията и ниски облаци по Черноморието. През деня ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са от 12 до 17 градуса, по Черноморието до 15 градуса, за района на София 14 градуса.

Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В събота минималните температури ще бъдат от 0 до 6 градуса, а по Черноморието 6-9 градуса. През деня ще се задържи слънчево. Следобед

от запад ще се заоблачи, но без валежи

Максималните температури ще бъдат от 13 до 18 градуса, по Черноморието до 17 градуса, за района на София 16 градуса.

Над планините ще има разкъсана облачност, билата и върховете ще са открити. Максималните температури над 2500 м ще са от 4 до 7 градуса, а на 1500 м - от 10 до 13 градуса.

В неделя минималните температури ще бъдат от 1 до 6 градуса, по Черноморието до 6-8 градуса. В неделя сутринта облачността ще бъде разкъсана, значителна над източните райони. По-късно през деня ще бъде слънчево. През нощта срещу понеделник от запад отново ще се заоблачава, но без валежи. По високите части на планините ще духат свежи ветрове от северозапад със скорост до 40 км/ч. Максималните температури ще са от 16 до 21 градуса, по Черноморието до 18 градуса, за района на София 18 градуса.

Над планините ще е ветровито

с разкъсана облачност. Максималните температури за деня над 2500 м ще са от 1 до 4 градуса, а на 1500 м - от 8 до 11 градуса.

В понеделник ще се задържи ветровито, с разкъсана облачност, значителна над Западна България. Валежи не се очакват.

Във вторник с отслабване на вятъра късно следобед и през нощта се очакват валежи и захлаждане. В Западна България количествата ще са до 30 л/кв. м.