Започват Коледните пости

Започва Рождественският пост от днес. Тази година с ден по-рано, началото му е 14 ноемрври и ще продължи до Бъдни вечер - 24 декември.

През поста християните се въздържат от употребата на мляко, млечни продукти, месо и яйца. Разрешава се консумацията на риба, с изключение на първата и последната седмица, както и в сряда и петък.

Само телесният пост без духовен обаче няма смисъл, защото не става дума за диета. Усилията на постещия трябва да са свързани с това, че с въздържанието от лоши постъпки и определена храна, трябва да се усили молитвата, желанието за общуване с Бога и стремежът към покаяние.

Човек, който се готви за светите тайнства - Изповед и Причастие, е необходимо предварително да уточни с изповедника си начина и степента на постене. По-възрастните, хората с хронични заболявания, подрастващите, бременните и кърмачките непременно трябва да се посъветват с изповедника си, както и с лекар, пише БНТ.