Нормален трафик на ГКПП-та със съседните държави

Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) в страната. СНИМКА: Архив

Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) и преходи със съседните държави, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството, информира БТА. Информацията за трафика е към 6 ч. тази сутрин. 

Трафикът е нормален на всички ГКПП на границите с Турция, с Република Северна Македония и със Сърбия.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи.

Нормален е и трафикът на границата с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем – Ксанти продължават строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни хора в обекта.

