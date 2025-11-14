ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Добри условия за туризъм в планините

Добри са условията за туризъм в планините, съобщават от Планинската служба на БЧК. СНИМКА: ЛИЛЯНА КЛИСУРОВА

Добри са условията за туризъм в планините, казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е слънчево и тихо. От ПСС допълниха, че по високите части на връх Ботев има сняг. През последните 24 часа не е имало инциденти в планините.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 7°.

