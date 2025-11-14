АПИ: Шофирайте внимателно по Софийския околовръстен път и Северната скоростна тангента

До 16 ч. днес движението по път II-18 Софийски околовръстен път и Северна скоростна тангента се осъществява с повишено внимание.

Преминаването по път II-18 в участъка от пътен възел "Люлин" до връзката със с. Мрамор в двете посоки се осъществява в средната и изпреварващата лента. Поради почистване на фуги е ограничено движението в активните ленти, съобщиха от АПИ.

Трафикът по Северна скоростна тангента в участъка от пътен възел "Ботевградско шосе" до връзката със с. Мрамор в двете посоки се осъществява в средната и изпреварващата лента. За почистване на фуги са ограничени активните ленти. Трафикът се регулира с пътни знаци.

Те използвали ножове, длета и чукове, за да извадят мумията от ковчега на парчета, като първо отстранили прочутата златна маска на Тутанкамон, а след това отрязали главата му.

Екипът разрязал торса на Тутанкамон на две и счупил ръцете и краката му.

В крайна сметка тялото било разглобено и разрязано на повече от дузина отделни части, за да могат да извадят както мумията, така и безценния златен ковчег и бижутата, които били заклещени в него.

Години по-късно изследвания на тялото на Тутанхамон разкрили, че Картър и анатомите покрили всяка част с горещ парафинов восък, за да я предпазят от разлагане, а по-късно залепили тялото обратно с смола, за да може да бъде изложено.