Временно движението при км 80 на АМ "Тракия" в посока София е в една лента

Временно движението при км 80 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в една лента поради репатриране на тежкотоварен автомобил, съобщават от АПИ. Трафиикът се регулира от "Пътна полиция".