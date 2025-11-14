ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Временно движението при км 80 на АМ "Тракия" в посока София е в една лента

Снимка: Архив

Временно движението при км 80 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в една лента поради репатриране на тежкотоварен автомобил, съобщават от АПИ. Трафиикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка: Архив

