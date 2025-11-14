Огромно задръстване на магистрала „Тракия”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Километрично задръстване се е образувало на магистрала „Тракия"

То е в участъка между Пазарджик и пътен възел Калугерово. Автомобилите изчакват в платното в посока София край разклона за Калугерово и Динката.

Оттам може да се минава за София - през село Лесичово и оттам на пътен възел Церово. В посока Пловдив- през с.Динката, Драгор и Пазарджик, но са се образували три колони автомобили в платното за София в резултат на пътно-транспортното произшествие.

Тапата се е образувала преди час и екипи на "Пътна полиция" -Пазарджик са на място.

По-късно движението бе възстановено при км 88 от магистралата.

Възстановено е движението и в активната и изпреварващата лента при км 80 на АМ „Тракия" в посока София. Остава ограничен достъпът до аварийната лента, където има аварирал камион. Шофьорите да се движат с повишено внимание.

По-рано от АПИ съобщиха, че временно движението при км 80 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в една лента поради репатриране на тежкотоварен автомобил.