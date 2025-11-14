Възстановено е движението по пътя Рожен – Соколовци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възстановено е движението при км 93 по път II-86 Рожен – Соколовци, съобщиха от АПИ. Временно то бе двупосочно в едната лента заради аварирал тежко товарен автомобил.