ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кремъл: Русия е готова за нова среща Путин – Тръмп...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21715755 www.24chasa.bg

Възстановено е движението по пътя Рожен – Соколовци

768
Път Снимка: pixabay

Възстановено е движението при км 93 по път II-86 Рожен – Соколовци, съобщиха от АПИ. Временно то бе двупосочно в едната лента заради аварирал тежко товарен автомобил. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Път Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)