Ремонт на електропровод ще ограничи движението при 332-ри км на път I-8 в Харманли

На 17 ноември /понеделник/, между 9 и 15 часа за реконструкция на електропровод временно ще се ограничава движението при 332-ри км на път I-8 в град Харманли. Спирането на трафика в участъка ще бъде за около 5 минути, докато екипите ремонтират електропровода, който е над пътя. Участъкът ще бъде сигнализиран с пътни знаци, а преминаването ще се регулира от „Пътна полиция", съобщиха от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателно, спазвайки дистанция, да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.