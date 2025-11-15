Камина и изобилие от камък в пентхаус край морето

За да пасне всеки елемент в помещенията перфектно, архитектурното обзавеждане е изработено по индивидуален проект от българска фирма
Апартаментът се намира на последния етаж в бутикова сграда край Варна, а впечатляващата площ на т.нар. пентхаус предоставя чудесни възможности за вътрешното оформление и красиви гледки към морската шир.
Арх. Борислава Чернаева и арх. Христо Чернаев от студио CORPUS Architects са с ясна концепция как да превърнат помещенията в мечтаното жилище и имат пълната подкрепа на бъдещите обитатели да я реализират до най-малката подробност.
Всички корекции, наложени от нуждите на обитателите, са направени на ранен етап от строителството и са предимно функционални: в дневния тракт е обособена релакс зона, отделени са просторна основна спалня със собствен дрешник и луксозна прилежаща баня. В хода на реализацията на интериора са заложени и основните му характеристики: изцяло поръчково обзавеждане и обща цветова палитра от топлокафяво плюс светли неутрални тонове и камък с акценти в златисто и стъкло.
За да може всеки елемент да пасне перфектно, лампериите, облицовките, цялостното архитектурно обзавеждане са изработени по индивидуален проект от водещата българска фирма. Умело са използвани съчетания на плоскости с естествен фурнир дъб, лакиран mdf и тонирани стъклени полици.
Като основна част от недвижимото обзавеждане е обърнато специално внимание и на керамичните облицовки и плотове.
За да може концепцията да е завършена, в помещенията са използвани елегантни осветителни тела на водещи световни брандове.
Те въздействат като акцентни “бижута” в разделената на зони просторна дневна
- над кухненския остров са монтирани наподобяващи капки кристални лампи, а над изработената по поръчка маса в трапезарията - крехък и изящен пендел, наподобяващ модерна и геометрична интерпретация на филигран. Около него е изграден специфичният авторски елемент на CORPUS Architects, състоящ се от два цилиндрични обема, които преливат един в друг, обединени от мека скрита светлина, и създават усещането за движение и танц.
Зоната с меката мебел, внесена от Италия, завършва панорамна газова камина с антирефлексно стъкло с вградени в самите дърва горелки, създаващи усещането за огън като при истинска камина на дърва с жар и искри, които се появяват от време на време. Тя отново е облицована със синтерована керамика, идентична с тази на кухнята. По този начин по-натоварената дневна зона остава в “прегръдката” на красивата каменна шарка “калаката” и оптически е отделена от зоната за релакс.
В допълнителното пространство от другата страна на огнището естетическата композиция е оформена много по-спокойно.
На стената е монтирана извита дизайнерска секция, тоновете, оформящи пространството, са топли, тъмни. Специално за тази зона е поръчана скулптура на Бехчет Данаджъ, който е създал и другата статуя до входа на жилището. На тавана е монтирана осветителна система тип “дъжд”, специално изработена за проекта в Дубай.
Общото дневно пространство разполага с два изхода към облицования с ламперия коридор, който води до нощните пространства – двете детски стаи, баните и сервизните помещения, както и тези на родителите.
Още такива интересни четива може да намерите в новия брой на сп. “Идеален дом”