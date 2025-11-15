Камина и изобилие от камък в пентхаус край морето

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За да пасне всеки елемент в помещенията перфектно, архитектурното обзавеждане е изработено по индивидуален проект от българска фирма

Апартаментът се намира на последния етаж в бутикова сграда край Варна, а впечатляващата площ на т.нар. пентхаус предоставя чудесни възможности за вътрешното оформление и красиви гледки към морската шир. СНИМКИ: СТЕФАН Н. ЩЕРЕВ

Арх. Борислава Чернаева и арх. Христо Чернаев от студио CORPUS Architects са с ясна концепция как да превърнат помещенията в мечтаното жилище и имат пълната подкрепа на бъдещите обитатели да я реализират до най-малката подробност.

Всички корекции, наложени от нуждите на обитателите, са направени на ранен етап от строителството и са предимно функционални: в дневния тракт е обособена релакс зона, отделени са просторна основна спалня със собствен дрешник и луксозна прилежаща баня. В хода на реализацията на интериора са заложени и основните му характеристики: изцяло поръчково обзавеждане и обща цветова палитра от топлокафяво плюс светли неутрални тонове и камък с акценти в златисто и стъкло. СНИМКИ: СТЕФАН Н. ЩЕРЕВ

За да може всеки елемент да пасне перфектно, лампериите, облицовките, цялостното архитектурно обзавеждане са изработени по индивидуален проект от водещата българска фирма. Умело са използвани съчетания на плоскости с естествен фурнир дъб, лакиран mdf и тонирани стъклени полици.

Като основна част от недвижимото обзавеждане е обърнато специално внимание и на керамичните облицовки и плотове.

За да може концепцията да е завършена, в помещенията са използвани елегантни осветителни тела на водещи световни брандове.

Те въздействат като акцентни “бижута” в разделената на зони просторна дневна

- над кухненския остров са монтирани наподобяващи капки кристални лампи, а над изработената по поръчка маса в трапезарията - крехък и изящен пендел, наподобяващ модерна и геометрична интерпретация на филигран. Около него е изграден специфичният авторски елемент на CORPUS Architects, състоящ се от два цилиндрични обема, които преливат един в друг, обединени от мека скрита светлина, и създават усещането за движение и танц.

Зоната с меката мебел, внесена от Италия, завършва панорамна газова камина с антирефлексно стъкло с вградени в самите дърва горелки, създаващи усещането за огън като при истинска камина на дърва с жар и искри, които се появяват от време на време. Тя отново е облицована със синтерована керамика, идентична с тази на кухнята. По този начин по-натоварената дневна зона остава в “прегръдката” на красивата каменна шарка “калаката” и оптически е отделена от зоната за релакс.

В допълнителното пространство от другата страна на огнището естетическата композиция е оформена много по-спокойно. СНИМКИ: СТЕФАН Н. ЩЕРЕВ

На стената е монтирана извита дизайнерска секция, тоновете, оформящи пространството, са топли, тъмни. Специално за тази зона е поръчана скулптура на Бехчет Данаджъ, който е създал и другата статуя до входа на жилището. На тавана е монтирана осветителна система тип “дъжд”, специално изработена за проекта в Дубай. СНИМКИ: СТЕФАН Н. ЩЕРЕВ

Общото дневно пространство разполага с два изхода към облицования с ламперия коридор, който води до нощните пространства – двете детски стаи, баните и сервизните помещения, както и тези на родителите. СНИМКИ: СТЕФАН Н. ЩЕРЕВ

Още такива интересни четива може да намерите в новия брой на сп. “Идеален дом”