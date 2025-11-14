Тестват за месец кръговото без знаци в центъра на Велико Търново

Временна кръгова организация на движението се тества в едно от най-натоварените кръстовища във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. То е пред Народно читалище „Искра" и Съдебната палата, където се пресичат улиците „Васил Левски", „Бачо Киро" и „Мармарлийска", като проектното решение е съгласувано с „Пътна полиция".

На него не са поставени знаци, а организацията на движение се изпълнява със специална лепяща маркировка и ограничителни мобилни съоръжения от типа „Ню Джърси". Те позволяват лесни и бързи промени чрез монтаж и демонтаж, при който не се засяга асфалтовата настилка.

В кръстовището важат правилата за движение при кръгова организация, включително и относно предимствата, които не са както досега – от и към улица „Бачо Киро", а на превозните средства, които са влезли в кръга. Целта е да се подобри пропускливостта и да се избегнат задръстванията, а от Община Велико Търново апелират към всички за търпение. В завършен тестов вид кръговото ще е готово до края на днешния работен ден, с поставянето на нужната хоризонтална и вертикална маркировка.

Локациите на автобусните спирки в района на Съдебната палата и Централния пазар се запазват.

Паралелно с въвеждането на временната организация на движение се анализира нейното влияние върху трафика при включването към булевардите „Габровски" и „България" при пазара. При необходимост ще се коригират таймерите на светофара или ще се приложат други възможни решения за оптимизиране на движението в целия район, уверяват от общинската администрация.

От Община Велико Търново поясниха, че тестовото кръгово движение ще продължи около месец, съобщава БТА. На база на анализа ще се проектира цялостното решение на кръстовището, което ще е в по-естетичен вид, съобразен с градската среда. Обмисля се асфалтовият слой в участъците с наклон да се подмени с нов, който да не затруднява потеглянето и изкачването на автомобилите в посока на кръговото движение, както и преместване с няколко метра на пешеходната пътека пред стария Студентски стол. Реализацията на проекта ще е най-рано през пролетта.

До момента мненията на жителите на Велико Търново за новата организация на движението са различни, като едни подкрепят промяната, а други не. Някои от тях дават и конкретни предложения за изменения, които според тях биха облекчили натоварването. Наблюденията показват, че все още много от водачите на превозни средства се объркват, а в по-натоварените часове се образуват задръствания и затруднения в трафика, но от Общината ще вземат това предвид.