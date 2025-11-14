ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия ще произведе 120 000 планиращи бомби тази го...

Ограничават движението на камиони над 12 т по пътя Своге - Бучин проход и Вакарел - Панагюрище в област София

1224
Път Снимка: Pixabay

От  14 ноември, се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т и превозните средства с ремаркета и полуремаркета по път III-164 Своге - Бучин проход и по път III-801 Вакарел - Панагюрище, на територията на област София. Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Ограничението се отнася за цялото 19 км трасе на третокласния път между Своге и Бучин проход и за 22-километров участък от път III-801 между Вакарел и Белица. В отсечката от Белица до Панагюрище, на територията на област Пазарджик, МПС над 12 т ще продължат да преминават както е и в момента.

Промяната в организацията на движение по двата участъка е за осигуряване на безопасността през зимния сезон, както и поради експлоатационни характеристики на трасетата. В момента се изготвят технологични проекти за превантивни ремонти на 19 км от път III-164 между Своге и Бучин проход и на 22 км от път III-801 между Вакарел и Белица.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но мерките са необходими, за да се осигури безопасността на движение.

Път Снимка: Pixabay

