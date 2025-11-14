Променят движеният в няколко участъка на магистрала "Струма"

През следващите дни временно ще се променя организацията на движение в участъци от АМ „Струма" на територията на областите София, Перник и Кюстендил. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

От 15 ноември, до 21 ноември ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участъка от км 0 до 37-и км от АМ „Струма" в областите София и Перник.

От 15 до 21 ноември от 8 ч. и 16 ч. ще се работи в отсечката от 10-и до 37-и км при п. в. „Долна Диканя" в двете платна за движение на автомагистралата. За разполагане на нужната пътноподдържаща техника поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

От 17 ноември /понеделник/ до 21 ноември между 8 ч. и 16 ч. дейности за подобряване на отводняването ще се изпълняват в участъка от км 0 до 10-и км в двете платна за движение на АМ „Струма" на територията на Софийска област. Ограничен ще е достъпът до аварийната лента, а превозните средства ще преминават в активната и скоростната лента.

От 17 до 21 ноември, между 7:30 ч. до 17 ч. за геодезическо заснемане, във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка, поетапно ще се ограничава движението и в двете посоки по изпреварващите ленти от 37-и до 56-и км на АМ „Струма" в област Кюстендил. Превозните средства ще са пренасочени в активната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, със съобразена скорост и да спазват пътната сигнализация.