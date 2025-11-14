ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа затруднява движението по пътя Чирпан – ...

Авария спря топлоподаването в ж.к. „Дружба-2“ и „Цариградски комплекс“

Парно Снимка: pixabay

Пробив на главно стебло на IV Искърска магистрала с диаметър 273 мм на бул. "Копенхаген", наложи по обяд временно преустановяване на топлоснабдяването в целия квартал „Дружба-2" и „Цариградски комплекс", съобщиха от "Топлофикация".

Аварията няма нищо общо с текущия ремонт, който се извършва в момента в квартала. Текущият ремонт не засяга магистрални топлопроводи и главни стебла, а само отделни отклонения.

Аварията е локализирана на отклонение към Бизнес сграда "Бенч марк". Екипите са на място, участъкът е обезопасен и започват дейности по вентилиране, дрениране и отстраняване на пробива.

Започва поетапно възстановяване на топлоподаването към първа и втора част на „Дружба-2" и „Цариградски комплекс", а до края на деня очакваме да възстановим услугата и към останалите – трета, четвърта и пета част. Топлоподаването към Бизнес сграда „Бенч Марк" се очаква да бъде възстановено през уикенда.

От "Топлофикация" се извиняват за неудобството.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

