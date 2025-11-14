Катастрофа затруднява движението по пътя Чирпан – Стара Загора в района на пътен възел „Богомилово"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Катастрофа временно затруднява движението по път II-66 Чирпан – Стара Загора в района на пътен възел „Богомилово", съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция".