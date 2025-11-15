Православен календар за 15 ноември, от днес започва Рождественският пост

Св. мчци Гурий, Самон и Авив (Начало на Рождественския пост)

Св. Гурий и Самон пострадали по време на гонението при Диоклетиан. Чрез жестоки изтезания ги принуждавали да извършат езически обред, но християните били готови да умрат, а не да се кланят на идолите. Те помолили Господ за помощ. Бог чул молитвите им и ги дарил с необикновена твърдост. След страшни изтезания мъчениците били обезглавени. По-късно едеските християни построили църква над мощите на светите мъченици.

Днес (15.11) започва Рождественският пост, чрез който Бог ни призовава да се покаем за греховете. Препратки към подобно въздържание намираме още в Стария завет – Моисей постил 40 дни и нощи преди да получи Десетте Божи заповеди; пророк Илия след строг пост видял Божията слава; Йоан Кръстител се прочул като най-строг постник. Утвърждаването на 40-дневния пост, свързан с Рождеството на нашия Господ, обаче става едва през ХІІ век.

Според църковния устав в навечерието на поста се отбелязват Рождественски заговезни, по време на които вярващите искат един на друг прошка и заговяват с блажна храна. През следващите 40 дни те консумират само растителна храна с изключение на Въведение Богородично (21 ноември) и Никулден (6 декември), когато е позволена и рибата.