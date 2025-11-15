ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От днес глобяват шофьорите, които карат с неподходящи гуми

Гуми. СНИМКА: Пиксабей

От днес органите на КАТ може да налагат глоби на всички шофьори, които управляват автомобилите си с неподходящи за зимата гуми.

От 15 ноември до 1 март всички автомобили трябва да са оборудвани със зимни гуми или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм. Законът за движение по пътищата (ЗДП) позволява използването на всесезонни или дори летни гуми, ако отговарят на изискването за грайфер, но експертите силно препоръчват зимни гуми за по-добра безопасност в студено време.

Акция „Зима” цели да повиши вниманието на водачите по отношение на подготовката на автомобилите за предстоящия зимен сезон, стартира още на 1 ноември и продължава. От днес органите на КАТ ще са още по-налюдателни по отношение изправността на автомобилите.

