Ограничават движението по магистрала „Струма“

Временно ще се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала „Струма“ на територията на областите София, Перник и Кюстендил, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

От днес до 21 ноември ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участъка от км 0 до 37-и км от магистралата в областите София и Перник.

От днес до 21 ноември от 8:00 ч. и 16:00 ч. ще се работи в отсечката от 10-и до 37-и км при пътен възел „Долна Диканя“ в двете платна за движение на автомагистралата. За разполагане на нужната пътноподдържаща техника поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

От 17 ноември до 21 ноември между 8:00 ч. и 16:00 ч. дейности за подобряване на отводняването ще се изпълняват в участъка от км 0 до 10-и км в двете платна за движение на автомагистралата на територията на Софийска област. Ограничен ще е достъпът до аварийната лента, а превозните средства ще преминават в активната и скоростната лента.

От 17 до 21 ноември между 7:30 ч. и 17:00 ч. за геодезическо заснемане, във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка, поетапно ще се ограничава движението и в двете посоки по изпреварващите ленти от 37-и до 56-и км на „Струма“ в област Кюстендил. Превозните средства ще се пренасочват в активната лента.

От АПИ апелират шофьорите да се движат внимателно, със съобразена скорост и да спазват пътната сигнализация.

На празници през 2026 г. в пиковите часове се предвижда ограничаване на движението за камиони над 12 тона по магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, съобщиха от АПИ в началото на седмицата.