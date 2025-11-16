ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 16 ноември рожден ден имат

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21724543 www.24chasa.bg

Православен календар за 16 ноември, виж кой празнува днес

1232
Свети апостол и евангелист Матей

Свети апостол и евангелист Матей

Матей бил родом от Капернаум. Той бил събирач на данъци. Христос се спрял на брега на Тивериадското езеро край Капернаум, където се събирали данъците, призовал го да върви след него и той го последвал. Оттогава бил винаги с Христа. След Възкресението на Спасителя ап. Матей написал първото Евангелие, като описал събитията от земния живот на Господа и предал божественото му учение за блаженствата, молитвата и пр. Заради вярата си Матей бил изгорен.

Празнува Матей, Матьо, Матея

Свети апостол и евангелист Матей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари