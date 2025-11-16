Православен календар за 16 ноември, виж кой празнува днес

Свети апостол и евангелист Матей

Матей бил родом от Капернаум. Той бил събирач на данъци. Христос се спрял на брега на Тивериадското езеро край Капернаум, където се събирали данъците, призовал го да върви след него и той го последвал. Оттогава бил винаги с Христа. След Възкресението на Спасителя ап. Матей написал първото Евангелие, като описал събитията от земния живот на Господа и предал божественото му учение за блаженствата, молитвата и пр. Заради вярата си Матей бил изгорен.

Празнува Матей, Матьо, Матея