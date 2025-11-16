ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 16 ноември рожден ден имат

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21724549 www.24chasa.bg

Предимно слънчево ще е на 16 ноември

1588
Ще е почти тихо, а през деня за кратко ще духа слаб вятър от запад-северозапад СНИМКА: Pixabay

Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Преди обяд в Дунавската равнина и по долините на реките в Южна България ще е мъгливо. Ще е почти тихо, а през деня за кратко ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 14° и 19°, по-ниски в местата с трайна мъгла - между 10° и 13°. В София минималната температури ще е около 0°, максималната – около 16°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 8°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА. 

Ще е почти тихо, а през деня за кратко ще духа слаб вятър от запад-северозапад СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари