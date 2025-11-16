ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Опасност от наводнения в САЩ

Прекъснат кабел спря преминаването на тежкотоварни автомобили на границата със Сърбия

Поради прекъснат кабел от 22,00ч. на 14 ноември на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Връшка чука" на границата със Сърбия временно е преустановено преминаването на тежкотоварни автомобили. Това съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика е към 06:00 ч. тази сутрин.

Трафикът е нормален на останалите гранични пунктове на границите със Сърбия, Турция и Република Северна Македония.

Нормален е и трафикът на границата с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем – Ксанти продължават строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни хора

