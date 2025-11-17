"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Прави се с орехи и кафява захар

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на адреси [email protected] и [email protected].

КОЙ ГОТВИ Пепа Стоева

Тази рецепта за щрудел с оризови кори е за хора, които обичат сладкото, но имат проблеми с глутена. Ако замените маслото с олио, сладкишът е подходящ и за коледния пост, пише ни Пепа Стоева.

ПРОДУКТИ

За 2 броя щрудел

4 бр. оризови кори, 2 яйца, 2 средни сладки ябълки, 1/2 ч.л. канела , 1 с.л. кафява захар, 4 с.л. едро смлени орехи, 50 г масло

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Обелваме, почистваме и нарязваме ябълките на дребни кубчета. Задушаваме ги в маслото за 4-5 мин. Прибавят се орехите, канелата, захарта и сместа се разбърква добре. Оставя се да се охлади за 5-6 мин.

Разбиваме двете яйца в широк съд заедно с 2-3 лъжици вода или прясно мляко. Потапяме корите за минутка в яйцата и нареждаме две една до друга на силиконова подложка или гладка дъска.

Разпределяме половината от плънката по дължината на корите и ги завиваме на руло. Него завиваме на охлювче, което се поставя върху хартия за печене в тавата. С останалите две кори правим и другото охлювче.

Печем в предварително загрятата до 180 градуса фурна, докато се получи приятен кафеникав цвят отгоре - около 15 минути.