Интензивен е изходящият трафик на ГКПП Капитан Андреево за товарни автомобили

Трафикът на границата с Турция на ГКПП Капитан Андреево е интензивен за товарни автомобили на изход. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“. Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

На границата със Сърбия движението на граничните пунктове е нормално. Поради прекъснат кабел от 22:00 ч. на 14 ноември на ГКПП Връшка чука временно е преустановено преминаването на тежкотоварни автомобили.

На границите с Румъния и Република Северна Македония движението на граничните пунктове е нормално, предава БТА.

Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем - Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.