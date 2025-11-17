ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде няма да има вода на 18 ноември

Вода СНИМКА: Pixabay

На 18 ноември (вторник) 2025 г. във връзка с изпълнение на строително-ремонтни работи по ул. „Осогово", с. Иваняне се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 17:30 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

с. Иваняне - Стопански двор.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Осогово" на кръстовището с ул. „Мусала".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

