Днешните семейства живеят в интензивен и напрегнат ритъм, който понякога прилича на малък градски ураган. В такъв дом техниката вече не е просто удобство, а партньор. Иновациите на Samsung дават подкрепата, от която съвременните домакинства имат нужда: хладилникът Bespoke AI FDR AI Home, пералнята All-in-One Combo и прахосмукачката Bespoke AI Jet Ultra са проектирани да отменят обитателите на жилището в много от техните ежедневни задължения. Допълнително, удължената гаранция 2+3 години добавя усещането, че домът работи не само интелигентно, но и надеждно в дългосрочен план.

Важният помощник в кухнята

Хладилник Bespoke AI FDR AI Home е тихият и вдъхващ доверие координатор на кухнята. Със своята AI Vision Inside функция той разпознава съхранените продукти и може да предложи рецепти според наличностите. На практика това означава по-лесно планиране, повече спестено време, по-кратки обиколки до магазина. Ясната представа каква храна е достъпна и кое трябва да се използва първо улеснява домакинствата вечер и не позволява разхищение на храна. SpaceMax™ допълнително осигурява повече капацитет за седмичния голям пазар, без кухнята да изглежда претрупана. В жилища с отворени пространства, където редът е от особено значение, това е ключово предимство. Технологията SmartThings Energy оптимизира разхода на електроенергия и дава възможност да следите потреблението в реално време – важно предимство при увеличаващите се разходи на домакинствата. Технологията AI Hybrid Cooling поддържа равномерна температура и защитава храната. Хладилникът Bespoke AI FDR AI Home се превръща в малък енергиен стратег, а не в просто голяма студена витрина.

Комплексна грижа за текстила в дома

В пералното помещение All-in-One Combo управлява най-ценната семейна валута: времето. Комбинираната пералня със сушилня изпира и изсушава в един цикъл, като няма нужда от обслужване, прехвърляне на дрехи и допълнителен контрол. С капацитет от 18 кг пране и 11 кг сушене, това е машината, която може да се справи с всичко - семейства с бебе могат да заредят дрехите вечер и на сутринта да разполагат с напълно сух комплект, без сутрешна суматоха. Тази функция е много полезна и за екипи за тренировки и връхни дрехи през по-калните студени месеци. AI програмите разпознават тъканите и когато те са деликатни, All-in-One Combo автоматично намалява температурата и интензитета, за да може цветовете и формата на дрехите да се запазят по-дълго. А ако семейството има различни предпочитания – бързи програми през седмицата и по-дълбоко пране през уикенда – SmartThings ги запомня и предлага най-умния режим със съвсем леко докосване на дисплея.

От особено значение е и функцията EcoBubble™, която пести енергия. В интериорната картина на дома това също има значение, на практика нуждата от кошове за дрехи и разгънат сушилник липсва или е сведена до минимум. Пространството изглежда по-подредено, а въздухът не се овлажнява. Също така All-in-One Combo намалява нуждата от отделен кът за сушилня, което е огромен плюс при по-малки жилища или при модерни отворени планировки, където всяко устройство влияе на естетиката. Всичко това прави комбинираната пералня със сушилня не просто електроуред, а малка домашна система за ред, тишина и предвидимост.

За чистота без компромис

На пода в жилището: Bespoke AI Jet Ultra се грижи за последния щрих - чистотата в дома. Със системата AI Cleaning Mode 2.0, тя автоматично разпознава повърхности, замърсяване и препятствия. Този модел прахосмукачка се ориентира спрямо настилката и адаптира режима си на почистване. Независимо дали е килим с дълъг косъм, плочки в коридора и кухнята или паркет в дневната, всичко се отчита автоматично. Моторът регулира силата с най-мощната всмукателна способност, предлагана на пазара – до 400W, а еднократното зареждане позволява работа до 100 минути в режим Min. Опцията Slim LED Brush+ се грижи за зоните под дивана и ъглите на помещението, а HEPA филтрацията задържа дори най-фините частици и минимизира повторното отделяне на прах във въздуха. Работното време от до 100 минути позволява цялостно почистване без прекъсване. При семейства с домашни любимци това е осезаема разлика: космите изчезват без нужда от допълнително внимание и усилие. Станцията за автоматично изпразване поддържа ред и свежест, което се усеща най-много в по-малките апартаменти, където пространството е важно.

Дългосрочно спокойствие

Всъщност, най-голямата сигурност идва от удължената гаранция 2+3 години. В реалността, където всеки разход се планира, това е спокойствие, което е валидно за дълъг период. Техниката, която управлява храната, прането и чистотата, остава защитена цели пет години. Това не е просто бонус, а усещане за предвидимост, което всяко домакинство целенасочено търси.

Общият ефект? Домът започва да се усеща по-приветлив и свеж. Технологиите работят тихо на заден план, оставяйки повече пространство за вечерни разговори, игра на пода, готвене с децата или просто време за почивка. Формулата е проста: умни и надеждни уреди плюс удължена гаранция означава дългосрочна стойност. Samsung показва как от кухнята до пода, домът може да бъде по-ефективен, по-икономичен и по-надежден, без навиците да се променят.

В рамките на кампанията „Черен петък“, в периода от 13 до 17 ноември, потребителите имат възможност да се възползват от специални промоционални предложения с отстъпки, достигащи до 37% - налични на https://www.samsung.com/bg/offer/black-friday/