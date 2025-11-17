ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откраднатото от съда в Пловдив куче Мауси окончате...

Времето София 21° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21733350 www.24chasa.bg

На 18 ноември движението при 58-и км на "Струма" към София ще е в изпреварващата лента

1472
СНИМКА: “24 ЧАСА”

Утре - 18 ноември, от 8 ч. до 17 ч. ще се извършва гаранционен ремонт на фуги на виадукта в района гр. Дупница /при 58-и км/ на АМ „Струма" в посока София. При изпълнението на дейностите ще бъде ограничено движението в активната лента и навлизането в аварийната, като трафикът ще преминава в изпреварващата, съобщиха от АПИ. 

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

СНИМКА: “24 ЧАСА”

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари