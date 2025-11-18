Пандишпанено руло с ябълки

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на адреси [email protected] и [email protected].
КОЙ ГОТВИ
“Представям рецепта за чудесен есенен сладкиш. Много лесно за приготвяне пандишпанено руло с пълнеж от ябълки”, ни пише Валя Михайлова.
ПРОДУКТИ
4 яйца
1 ч.ч. захар
2 с.л. олио
1 ч.ч. брашно
1/2 ч.л. бакпулвер
За пълнежа:
3-4 големи ябълки
захар
канела
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Застиламе голяма тава с хартия за печене. Приготвяме пълнежа, като настъргваме ябълките.
Разпределяме на тънък слой в застланата с хартия тава. Наръсваме с малко захар и канела. Отделно разбиваме яйцата и захарта до побеляване.
Добавяме олиото на тънка струйка. Пресяваме брашното отгоре с бакпулвера и разбъркваме. Насипваме тестото върху ябълките равномерно.
Печем в предварително загрята до 180 градуса фурна за около половин час. Изпечения сладкиш обръщаме върху леко посипана с кристална захар кърпа. Отстраняваме хартията и навиваме на руло.
Оставяме да се охлади и го поръсваме с пудра захар.