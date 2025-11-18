Пандишпанено руло с ябълки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на адреси [email protected] и [email protected].

КОЙ ГОТВИ

“Представям рецепта за чудесен есенен сладкиш. Много лесно за приготвяне пандишпанено руло с пълнеж от ябълки”, ни пише Валя Михайлова.

ПРОДУКТИ

4 яйца

1 ч.ч. захар

2 с.л. олио

1 ч.ч. брашно

1/2 ч.л. бакпулвер

За пълнежа:

3-4 големи ябълки

захар

канела

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Застиламе голяма тава с хартия за печене. Приготвяме пълнежа, като настъргваме ябълките.

Разпределяме на тънък слой в застланата с хартия тава. Наръсваме с малко захар и канела. Отделно разбиваме яйцата и захарта до побеляване.

Добавяме олиото на тънка струйка. Пресяваме брашното отгоре с бакпулвера и разбъркваме. Насипваме тестото върху ябълките равномерно.

Печем в предварително загрята до 180 градуса фурна за около половин час. Изпечения сладкиш обръщаме върху леко посипана с кристална захар кърпа. Отстраняваме хартията и навиваме на руло.

Оставяме да се охлади и го поръсваме с пудра захар.