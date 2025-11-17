ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Силният вятър отклони 5 полета от София към Скопие, от Истанбул е анулиран

Марияна Бойкова

7748
Летище София Снимка: Йордан Симеонов

Силният вятър в София  отклони пет полета от София най-вече към Скопие, а един - този на турските авиолинии, от Истанбул е анулиран, съобщиха от летище "Васил Левски". От 3 часа сутринта е анулиран полет и на "Еър Сърбия" от Белград, но това не е свързано с вятъра в София. 

Пренасочени са полетите на полските ЛОТ от Варшава, на "Луфтханза" от Мюнхен и Франкфурт и от Виена, на "Райънеър" от Малта и Милано. 

Съответно обратните полети от летище София са анулирани. 

Това е ситуацията към този момент, заявиха от аеропорта, тя е динамична и може да настъпят промени. 

Как се транспортират пътниците от Скопие е политика на всяка авиокомпания, уточниха още от летището.

Летище София Снимка: Йордан Симеонов

